Новые выделенные полосы появятся на пяти участках улиц Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На пяти участках московских улиц с 24 декабря появятся новые выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

По словам заммэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова, по поручению Сергея Собянина специалисты развивают сеть выделенных полос, чтобы автобусы и электробусы быстрее курсировали по маршрутам. Благодаря таким полосам, подчеркнул он, горожане меньше будут ждать транспорт на остановках.

"Сейчас в столице уже 127 выделенных полос общей протяженностью 434 километра, с 24 декабря запустим выделенки еще на пяти участках. Ввод одной такой полосы снижает до 30–40% аварийность с городским транспортом, а скорость движения автобусов и электробусов вырастает на 30%", – поделился Ликсутов.

Новые полосы появятся на проспекте Лихачева от Проектируемого проезда 7028 до улицы Мустая Карима, на улице Кожевническая от ООТ "Павелецкий вокзал" до улицы Зацепский Вал, в проезде Серебрякова, на улице Станционная и в Локомотивном проезде, а также от улицы Тарусская до проезда Карамзина.

Ранее сообщалось, что выделенные полосы для общественного транспорта организовали на девяти участках улиц столицы. Их создали на Мосфильмовской улице, на Ташкентской улице, на Тишинской площади и проспекте Маршала Жукова.

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