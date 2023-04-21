Россиянам объяснили нюансы переводов в цифровых рублях

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После введения цифрового рубля россияне смогут открыть электронный кошелек, который физически будет находиться в Центробанке, и переводить со своего счета рубли на тот кошелек и обратно, заявил экономист Денис Ракша в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

"Когда вы пересылаете рубли с банковского счета на электронный кошелек, они становятся цифровыми в полном смысле этого слова", – объяснил Ракша.

Таким образом Банк России предоставляет возможность переводить бесплатно большую сумму, чем 100 тысяч рублей в месяц, отметил эксперт. Ежемесячный лимит на пополнение электронного кошелька – 300 тысяч рублей.

Ранее в ЦБ РФ заверили, что наличные деньги останутся в обороте, несмотря на ввод цифровых рублей. Цифровой рубль станет третьей формой денег. Граждане смогут тратить новую валюту так, как считают нужным.