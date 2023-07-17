Рост лимита бесплатных переводов до 30 млн руб затронет операции по реквизитам счета и СБП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Рост лимита бесплатных переводов до 30 миллионов рублей в месяц коснется операций через Систему быстрых платежей (СБП) и онлайн-переводов по реквизитам счета. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова.

Он отметил, что комиссия за переводы по реквизитам карты сохранится, законопроект рассматривает ГД. По словам Аксакова, Банк России согласен с изменениями и относится к ним положительно.

Глава комитета напомнил, что в данный момент при переводе из банка в банк чаще всего взимается комиссия. При этом через СБП клиенты всех российских банков могут переводить без комиссии сумму до 100 тысяч рублей в месяц. Затем комиссия составит 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тысячи рублей за перевод.

Ранее "Тинькофф" увеличил с 1 до 4% комиссию за внесение в банкоматах на валютные счета наличных долларов и евро. В отдельных случаях комиссия может достигать 10%. Точный ее размер указывается на экране банкомата до совершения операции.

В июле 2022 года Сбербанк ввел комиссию в размере 1,25% за переводы на карты других банков. В июле этого года кредитная организация обновила пороги размера сбора: минимум – 50 рублей, максимально – 200 рублей.

Лимит бесплатных переводов между своими счетами повысят в РФ