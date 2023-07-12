"Тинькофф" повысил комиссию за внесение наличных в иностранной валюте

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"Тинькофф" повысил с 1 до 4% комиссию за внесение в банкоматах на валютные счета наличных долларов и евро. Об этом сообщает ТАСС.

"С 7 июля берем комиссию 4% за пополнение валютных счетов в долларах и евро. <...> Повышение касается банкоматов, кассово-инкассационного центра и доставки наличных", – уточнили в банке.

В отдельных случаях комиссия может достигать 10%. Точный ее размер указывается на экране банкомата до совершения операции.

При этом в банке отметили, что комиссия взимается только в случаях, когда пополнение осуществляется валютой, аналогичной валюте счета. То есть комиссии не будет, если рублевый счет пополнять долларами.

В "Тинькофф" назвали и другие способы пополнения валютного счета без комиссии. Это можно сделать, например, через Систему быстрых платежей со счета в другом банке или посредством перевода по реквизитам счета.

Ранее в Центробанке призвали Сбербанк отменить комиссии за переводы в другие банки, указав на то, что в конкурирующих кредитных организациях их нет. В Сбербанке же настаивают на том, что аналогичную плату взимают и другие игроки рынка.

