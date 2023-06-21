Райффайзенбанк предупредил клиентов об ограничении переводов в евро с 3 июля

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Райффайзенбанк с 3 июля ограничит исходящие переводы в евро для некоторых своих клиентов. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Речь идет о клиентах, которые в момент совершения операции находятся в одной из перечисленных стран:



России;

Азербайджане;

Армении;

Белоруссии;

Грузии;

Иордании;

Казахстане;

Киргизии;

Молдавии;

ОАЭ;

Таджикистане;

Туркменистане;

или Узбекистане.

В банке объяснили, что это связано с ограничениями со стороны банков-корреспондентов. Там уточнили, что принятое решение не затронет переводы в евро, осуществляемые в пределах России.

Между тем с 20 июня Райффайзенбанк начал взимать комиссию за переводы физлицам в долларах из других банков. Ее размер составляет 50% от суммы перевода, но не больше 500 долларов.

