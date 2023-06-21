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12:39

Экономика

Райффайзенбанк предупредил клиентов об ограничении переводов в евро с 3 июля

Фото: depositphotos/dedivan1923

Райффайзенбанк с 3 июля ограничит исходящие переводы в евро для некоторых своих клиентов. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Речь идет о клиентах, которые в момент совершения операции находятся в одной из перечисленных стран:

  • России;
  • Азербайджане;
  • Армении;
  • Белоруссии;
  • Грузии;
  • Иордании;
  • Казахстане;
  • Киргизии;
  • Молдавии;
  • ОАЭ;
  • Таджикистане;
  • Туркменистане;
  • или Узбекистане.

В банке объяснили, что это связано с ограничениями со стороны банков-корреспондентов. Там уточнили, что принятое решение не затронет переводы в евро, осуществляемые в пределах России.

Между тем с 20 июня Райффайзенбанк начал взимать комиссию за переводы физлицам в долларах из других банков. Ее размер составляет 50% от суммы перевода, но не больше 500 долларов.

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