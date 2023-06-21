12:39Экономика
Райффайзенбанк предупредил клиентов об ограничении переводов в евро с 3 июля
Фото: depositphotos/dedivan1923
Райффайзенбанк с 3 июля ограничит исходящие переводы в евро для некоторых своих клиентов. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
Речь идет о клиентах, которые в момент совершения операции находятся в одной из перечисленных стран:
- России;
- Азербайджане;
- Армении;
- Белоруссии;
- Грузии;
- Иордании;
- Казахстане;
- Киргизии;
- Молдавии;
- ОАЭ;
- Таджикистане;
- Туркменистане;
- или Узбекистане.
В банке объяснили, что это связано с ограничениями со стороны банков-корреспондентов. Там уточнили, что принятое решение не затронет переводы в евро, осуществляемые в пределах России.
Между тем с 20 июня Райффайзенбанк начал взимать комиссию за переводы физлицам в долларах из других банков. Ее размер составляет 50% от суммы перевода, но не больше 500 долларов.
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