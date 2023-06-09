Райффайзенбанк будет взимать комиссию 50% на переводы в долларах с 20 июня

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Райффайзенбанк начнет взимать комиссию на переводы физлицам в долларах из других банков с 20 июня, следует из уведомления банка.

"С 20 июня 2023 года комиссия за зачисление средств из других банков входящий перевод в долларах США на счета физических лиц составит 50% от суммы перевода, но не более 500 долларов. В связи с изменением рыночных условий банк вынужден ограничить количество входящих переводов в долларах США. Мы рекомендуем клиентам использовать другие способы получения платежа", – заявили в банке.

При этом, как отметили в финансовой организации, новые условия не коснутся входящих переводов, зачисляемых на счета юрлиц, индивидуальных предпринимателей и клиентов private banking.

Ранее в СМИ сообщалось, что Raiffeisen (RBI) планирует вывести из группы российскую "дочку" из-за внешнего давления. Для этого банковской группе необходимо получить разрешения Европейского центрального банка и Вашингтона.

В случае выделения российской дочерней группы в Вене будет зарегистрирована отдельная компания, акции которой будут принадлежать текущим владельцам ценных бумаг RBI.

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