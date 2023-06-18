Bank of China ограничил для банков РФ переводы в юанях в ЕС, США, Британию

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С 13 июня Bank of China прекратил прием от российских банков платежей на перевод китайских юаней в адрес банков Швейцарии, Великобритании, Евросоюза и США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщения кредитных организаций.

Так, Акибанк отмечает, что не удастся перевести юани в филиалы данных банков, расположенных в Китае, как банков-посредников, так и банков-получателей. Исключениями стали банки-получатели группы Bank of China.

О введенных ограничениях также сообщил Юникредитбанк. В организации добавили, что ограничения касаются иностранных филиалов банков ЕС, США и Великобритании.

В январе российские платежные сервисы, которые обеспечивали прием иностранных карт в интернете, стали ограничивать проведение таких операций. Чтобы проводить операции по иностранным картам в интернете, ресурсы договаривались с банками-контрагентами из стран ближнего зарубежья. Однако в последнее время банки-партнеры стали отказываться работать с компаниями из России из-за рисков вторичных санкций и вероятности получить крупные штрафы от международных платежных систем.

В декабре 2022 года появилась информация, что китайская платежная система UnionPay ввела лимит на снятие наличных за рубежом с карт, выпущенных российскими банками. По информации знакомого с ситуацией источника, предельный объем допускаемых к снятию средств эквивалентен 50 тысячам юаней в день либо 500 тысячам юаней в год.

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