Австрийская Raiffeisen закрыла корсчета всем российским банкам

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Австрийская группа Raiffeisen Bank International закрыла корреспондентские счета всех российских банков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на финансовую отчетность группы за первый квартал 2023 года.

Исключение составила только дочерняя структура RBI – российский Райффайзенбанк. В отчете отмечается, что австрийцы продолжают сокращать свой платежный бизнес в РФ.

Raiffeisen Bank International еще весной прошлого года прекратила корреспондентские отношения с некоторыми банками РФ. При этом тогда не уточнялось, о каких именно финансовых организациях идет речь.

В конце марта этого года стало известно, что RBI после общего совещания акционеров решила продать или вывести из своего состава российскую дочернюю группу Райффайзенбанк. Финальное решение о формате отказа от российских активов будет принято в рамках рассмотрения потенциальных сделок.



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