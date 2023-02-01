Банкоматы Райффайзенбанка перестали принимать доллары и евро

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Банкоматы Райффайзенбанка не принимают доллары и евро с 1 февраля. Соответствующее предупреждение было заранее размещено на официальном сайте банка.

Представители кредитной организации объясняли решение о прекращении приема иностранной валюты тем, что количество таких операций заметно снизилось в последнее время.

"Без этой функции повысится доступность банкоматов для более востребованных рублевых операций", – добавили в банке.

Однако Райффайзенбанк оставил для своих клиентов возможность вносить валюту через кассы в отделениях банка без ограничений по сумме и комиссиям. Никакие дополнительные изменения по данным операциям не вводились.



Ранее сообщалось, что Газпромбанк решил прекратить трансграничные переводы в долларах из-за санкций со стороны американских банков JPMorgan Chase Bank и Bank of New York Mellon.

Уточнялось, что банк продолжит обслуживание депозитов и счетов в долларах США, а также трансграничные переводы в других валютах.

Между тем источник в Газпромбанке заявил, что решение американских банков прекратить обслуживание корреспондентских счетов российской организации в долларах не ухудшит ситуацию в операционной работе.

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