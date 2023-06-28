"Тинькофф" и Альфа-Банк запустили собственные сервисы для платежей смартфоном

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Сервисы Tinkoff Pay и Alfa Pay доступны для смартфонов на базе Android и держателей карт "Мир". Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей финансовых организаций.

"Функция оплаты по Tinkoff Pay будет появляться у пользователей в настройках приложения поэтапно. В течение двух недель она откроется для всех клиентов "Тинькофф" – пользователей Android", – объяснили представители банка.

Отмечается, что Tinkoff Pay был запущен в 2022 году, однако работал только в режиме онлайн. Теперь с помощью сервиса можно совершать офлайн-покупки.

В Альфа-Банке назвали аналогичные условия и заявили, что сервис также будет постепенно "раскатываться" для клиентов.

Ранее глава "Тинькофф банка" Станислав Близнюк предложил создать платежную систему, которая могла бы стать альтернативой системе "Мир". Он призвал российские банки собрать ассоциацию, которая сможет предложить другой технологический продукт.

Как считает Близнюк, это позволит усилить конкуренцию, которая положительно повлияет на рынок платежных систем.

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