"Мир" обязала российские банки ввести переводы по корпоративным счетам

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Отечественная платежная система "Мир" обязала банки ввести переводы между корпоративными счетами и картами. Об этом сообщает РБК.

Как пояснили в Национальной системе платежных карт, выступающей оператором "Мир", соответствующее решение принято в связи с запросом самих участников рынка. Дело в том, что после ухода из РФ систем Visa и Mastercard подобные переводы осуществлялись по старой схеме с платежными поручениями.

Бюллетень вступит в силу с 25 апреля. При этом сроки внедрения b2b-переводов в разных банках могут отличаться. После их запуска юрлица и ИП смогут круглосуточно проводить взаиморасчеты, пользуясь для этого мобильным банком или личным кабинетом на сайте финансовой организации.

Ранее стало известно, что российские банки, обсуждая возможную отмену комиссии за переводы между счетами клиентов в разных банках, предложили установить лимит бесплатных переводов на отметке 300–600 тысяч рублей. До этого Центробанк РФ предлагал установить планку переводов без комиссии для суммы в 1,4 миллиона рублей.



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