Глава банка "Тинькофф" предложил создать альтернативу платежной системе "Мир"

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Глава "Тинькофф банка" Станислав Близнюк выступил с предложением создать платежную систему, которая могла бы стать альтернативой системе "Мир". Об этом сообщает РИА Новости.

Он призвал российские банки задуматься над созданием новой платежной системы и, при необходимости, собрать ассоциацию, которая сможет предложить другой технологический продукт.

По мнению Близнюка, она позволит усилить конкуренцию, которая положительно повлияет на рынок платежных систем.

"В итоге дойдет до международных тематик", – сказал он, выступая на V съезде Ассоциации банков России.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил сделать бесплатным обслуживание карт "Мир".

Некоторые банки уже предоставили бесплатное обслуживание карты, однако есть те, кто требует плату или выполнение требований для обслуживания. Речь идет о таких условиях, как траты на определенную сумму в течение месяца, добавил он.

