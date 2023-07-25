ГД во II чтении одобрила бесплатный перевод до 30 млн руб в месяц между своими счетами

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Госдума приняла во втором чтении законопроект, позволяющий гражданам без комиссий переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц. Третье чтение запланировано на 26 июля.

В первом чтении законопроект запрещал банкам взимать комиссии за переводы в пределах 1,4 миллиона рублей в месяц. В рамках второго чтения Госдума увеличила эту сумму до 30 миллионов рублей, запретив при этом кредитным организациям ограничивать размер или количество операций по таким переводам в пределах этой суммы.

Принятые поправки должны защитить права граждан. Как заметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, гражданин имеет право распоряжаться собственными средствами по своему усмотрению. Он отметил, что, открывая в банке счет или вклад, люди и так оплачивают банковские услуги.

"Важно, чтобы гражданин имел возможность без каких-либо финансовых препятствий забрать или перевести эти деньги", – пояснил Володин.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков добавил, что комиссии сохраняются лишь при переводах с использованием платежных карт, а также совершаемых лично в отделении банка, так как при кассовом обслуживании банки несут реальные затраты по обслуживанию клиентов. По его мнению, это будет стимулировать переход на онлайн-переводы.

Законопроект также обязывает банки раскрывать на своем официальном сайте и в мобильном приложении информацию о правилах взимания и невзимания комиссии. Кроме того, проект обязывает банки бесплатно информировать граждан об истечении их вкладов.

В данный момент при переводе из банка в банк чаще всего взимается комиссия. При этом через СБП клиенты всех российских банков могут переводить без комиссии сумму до 100 тысяч рублей в месяц. Затем комиссия составит 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тысячи рублей за перевод.

В июле 2022 года Сбербанк ввел комиссию в размере 1,25% за переводы на карты других банков. В июле этого года кредитная организация обновила пороги размера сбора: минимум – 50 рублей, максимально – 200 рублей.

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