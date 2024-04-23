Несколько категорий работников получат прибавку к зарплате в РФ с 1 мая

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В России с 1 мая увеличится заработная плата у сотрудников в сфере экономики: в строительстве на 10–20%, ЖКХ и эксплуатации на 13%, производстве и сельском хозяйстве – 11%, а также туризме на 19%. Об этом рассказал директор по продажам одного сервиса по поиску работы Роман Губанов, передает Life.ru.

По словам специалиста, в стране растет число предприятий, которые также сделают прибавку к зарплате сотрудникам в конце весны.

В свою очередь, генеральный директор одной строительной компании Виктор Лукин заявил, что в начале сезона стоимость своих услуг начнут поднимать монолитчики, каменщики, кровельщики и фасадчики. Это станет одной из причин повешения цен на множество строительных материалов.

Директор по продажам строительной компании Вячеслав Котлов заверил, что рост цент начнется с плотников, которые увеличат оплату своих услуг на 10%, так как именно они начинают строительный процесс.

Однако эксперты уверяют, что потребители не заметят увеличения цены на строительство, потому что опытные компании закладывают ценовой люфт в изначальную смету, что позволяется сделать прибавку в цифрах незначительной. Специалисты также обратили внимание на общерыночный рост зарплат, связанный с нехваткой рабочей силы. Он затрагивает работников сельскохозяйственной отрасли, строительства, медицины, офисных сотрудников и сотрудников по обслуживанию клиентов.

Как уточнил эксперт по финансовым рынкам Николай Солабуто, повышение МРОТ способствует поднятию заработных плат у всех низкооплачиваемых сотрудников.

Между тем директор по работе с клиентами одной компании Анна Гондусова отметила, что большие доходы с весны по осень получают сотрудники, задействованные в сфере туризма – отели, перевозки, турфирмы, а также люди, задействованные в посевных и в целом в сельском хозяйстве.

Добавляется, что регулярно делать прибавку сотрудникам должны и государственные, и коммерческие организации. Это связано с обязанностью руководства обеспечивать компенсацию реальных доходов в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги.

"Работодатели обязаны компенсировать уровень инфляции и повышать зарплаты, на что указывает Конституционный суд РФ, а также Роструд", – сказала адвокат Анастасия Душаева.

Но реальные механизмы для права "в действии" отсутствуют, добавила она. Эксперт уточнила, что эта сфера является неурегулированной, поскольку предоставляющая право статья 134 ТК РФ "Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы" декларирует возможность, но не устанавливает механизм реализации права.

"Для коммерческих организаций не установлен ни механизм индексации, ни размер, ни периодичность. Судебная практика по делам об индексации является неоднородной, и позиции судов существенно отличаются", – заключила Душаева.

Ранее эксперты назвали дальнобойщиков самыми высокооплачиваемыми специалистами в РФ – их средняя зарплата составила 170 494 рубля. Кроме того, за первый квартал 2024 года на 27% увеличился заработок специалистов-фрезеровщиков – 136 151 рубль. Первую тройку самых высокооплачиваемых вакансий, по мнению экспертов, закрыла профессия бурильщика со средним предлагаемым окладом в 113 457 рублей в месяц.