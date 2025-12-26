Более 100 тыс заявлений подали москвичи на сервисе архивных справок и выписок

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 100 тысяч заявлений подали москвичи при помощи сервиса по предоставлению архивных справок и выписок на портале mos.ru свыше чем за 11 лет его работы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

С марта прошлого года сервис начал работать в цифровом формате и стал доступен в электронном виде. Чаще всего горожане направляли заявления на получение справок о заработной плате с предыдущих мест работы (73%), об обучении (10%) и выписок из архивных домовых книг (8,5%).

"Ежемесячно услугой пользуются в среднем 2 тысячи горожан, и спрос на услугу стабильно растет на 10% ежегодно. В 2025-м через портал mos.ru подано более 29 тысяч заявлений", – подчеркнула председатель столичного комитета госуслуг Елена Шинкарук.

Москвичи могут бесплатно заказать справки, выписки, копии и информационные письма по 12 ключевым социально значимым темам. В их число входят документы по материалам подведомственных учреждений Главархива Москвы. Они помогают в защите прав и интересов. Сервис требует стандартную или полную учетную запись на mos.ru – Mos ID.

Ранее онлайн-сервису "Моя семья" Главархива Москвы, который позволяет бесплатно изучить документы об истории семьи и рода, исполнилось 5 лет. С 2020 года объем его материалов превысил уже 13,5 миллиона оцифрованных страниц. При помощи платформы "Поиск по архивам" граждане из любой точки страны могут найти свои корни в записях метрических книг, исповедных ведомостей и ревизских сказок.