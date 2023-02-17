Причиной ЧП с вертолетом на Сахалине могла стать ошибка пилотирования

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Причиной аварийной посадки вертолета на Сахалине могла стать ошибка пилотирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Причиной жесткой посадки вертолета Robinson R-44 могла стать ошибка пилотирования", – сказал собеседник агентства.

По его словам, вертолет мог задеть скалу, после чего пилот начал аварийное снижение.

Между тем в правительстве Сахалинской области заявили, что на борту воздушного судна находились не четыре, а три человека.

"На борту было три человека, капитан и двое пассажиров. Есть информация, что одного из пассажиров уже эвакуировали с места происшествия и вскоре доставят в медицинское учреждение", – сообщается в телеграм-канале областного кабмина.

Там уточнили, что состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в агентстве по делам ГО и ЧС Сахалинской области сообщили, что в результате аварии погибли два человека – пилот и пассажирка.

Утром 17 февраля частный вертолет Robinson R-44 пропал с радаров северо-восточнее горы Красной на Сахалине. Позднее выяснилось, что воздушное судно совершило аварийную посадку. На место происшествия были оперативно направлены спасатели, подготовлен к вылету вертолет Ми-8.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации. Проверку также начали в Сахалинской транспортной прокуратуре.

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