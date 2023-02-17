Спасатели обнаружили пропавший на Сахалине вертолет Robinson

Фото: ГУ МЧС России по Сахалинской области

Обнаружен ранее пропавший вертолет Robinson на Сахалине, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

"Сообщение об аварийной посадке вертолета Robinson R-44 северо-восточнее горы Красной поступило в ОДС МЧС от координационного центра поиска и спасения по Сахалинской области", – отметили в сообщении.

На место аварийной посадки вертолета отправилась наземная группа на снегоходах в количестве 18 спасателей, уточняет пресс-служба МЧС. Кроме того, спасатели привели в готовность к вылету вертолет Ми-8.

Также стало известно, что все люди на борту пострадавшего воздушного судна живы, одного эвакуировали.

Вертолет Robinson ранее пропал с радаров в Сахалинской области. У пропавшего вертолета сработал аварийный маяк. На борту находились три человека.



Пилот и пассажир вертолета, потерпевшего аварию на Сахалине, погибли

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