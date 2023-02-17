10:04Происшествия
Вертолет Robinson пропал с радаров северо-восточнее горы Красная в Сахалинской области
Фото: depositphotos/konstantin32
Вертолет Robinson пропал с радаров северо-восточнее горы Красная в Сахалинской области, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
В ведомстве уточнили, что у пропавшего вертолета сработал аварийный маяк. На борту находились три человека.
В данный момент на поиск вертолета отправилась наземная группа.
Ранее сообщалось, что вертолет Robinson R44, летевший в Путоранский заповедник, не вышел на связь в Красноярском крае. Отмечается, что связь с вертолетом пропала в Таймырской районе.
Пилот и пассажир вертолета, потерпевшего аварию на Сахалине, погибли
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