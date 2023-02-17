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10:04

Происшествия

Вертолет Robinson пропал с радаров северо-восточнее горы Красная в Сахалинской области

Фото: depositphotos/konstantin32

Вертолет Robinson пропал с радаров северо-восточнее горы Красная в Сахалинской области, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

В ведомстве уточнили, что у пропавшего вертолета сработал аварийный маяк. На борту находились три человека.

В данный момент на поиск вертолета отправилась наземная группа.

Ранее сообщалось, что вертолет Robinson R44, летевший в Путоранский заповедник, не вышел на связь в Красноярском крае. Отмечается, что связь с вертолетом пропала в Таймырской районе.

Пилот и пассажир вертолета, потерпевшего аварию на Сахалине, погибли

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