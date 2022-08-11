Вертолет Robinson, летевший в Путоранский заповедник, не вышел на связь

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Вертолет Robinson R44, летевший в Путоранский заповедник, не вышел на связь в Красноярском крае. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

В настоящий момент уточняется число людей, находящихся на борту. Отмечается, что связь с вертолетом пропала в Таймырской районе.

"Летевший из Норильска в Путоранский заповедник вертолет Robinson R44 не вышел на связь", – сообщили в экстренных службах.

В свою очередь, ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что частный вертолет Robinson R44 вылетел из Норильска и пропал с радаров.

Ранее спасатели обнаружили сгоревшим вертолет Robinson, который 16 июля перестал выходить на связь на Камчатке. Губернатор региона Владимир Солодов рассказал, что вертолет с двумя пассажирами и пилотом выполнял частный рейс, группа не была зарегистрирована в качестве туристов.

По словам главы региона, на месте происшествия отмечались неблагоприятные погодные условия, низкая облачность.