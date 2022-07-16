В результате крушения самолета Ан-2 на Кубани погибли пилот и пассажир – СК РФ

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Уголовное дело возбуждено по факту крушения самолета АН-2 на Кубани, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ в телеграм-канале.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").

В ведомстве уточнили, что при крушении самолета от полученных травм погибли пилот его пассажир 1951 года рождения.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС региона сообщила о том, что в Новокубанском районе, в районе станицы Прочноокопской, в результате столкновения с ЛЭП при посадке произошло падение самолета Ан-2, без возгорания. Разрушений строений нет.

До этого в Пенсильвании потерпел крушение медицинский самолет, который направлялся в больницу. В результате пострадали четыре человека, находившиеся на борту. Среди них – ребенок-пациент, медицинский сотрудник и два члена экипажа.

