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Новости мира: новые масштабные акции протеста пройдут в Перу

Новости мира: новые масштабные акции протеста пройдут в Перу

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Новые масштабные акции протеста пройдут в Перу. Тысячи людей прибывают в столицу со всей страны, чтобы присоединиться к митингующим. Они требуют отставки президента Дины Болуарте и конгресса. Полиция проверяет всех въезжающих. Беспорядки начались в декабре, когда в Перу произошел госпереворот, в результате которого был смещен с должности лидер страны Педро Кастильо. За месяц протестов погибли почти 50 человек, в некоторых провинциях ввели режим ЧП.

Американские власти не уведомили посольство РФ об аресте россиянина Анатолия Легкодымова. Об этом сообщили представители консульского отдела. Ранее Минюст США рассказал, что Легкодымов задержан по обвинению в отмывании денежных средств. По версии американского следствия, он является одним из руководителей зарегистрированной в Гонконге криптобиржи. Посольство России запросило в Госдепартаменте информацию о местонахождении мужчины для оказания ему необходимой правовой помощи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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