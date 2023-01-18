Станция "Тютчевская" Троицкой линии метро построена на 50%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Процесс строительства станции "Тютчевская" Троицкой линии столичного метро завершен на 50%, в настоящее время специалисты ведут установку систем вентиляции и дымоудаления, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В потолке на платформенном участке установлены 22 дымоприемных устройства, которые в случае экстренной ситуации будут вытягивать дым со станции через вентиляционный канал. <...> При срабатывании пожарной сигнализации автоматически включатся датчики и все системы пожаротушения и дымоудаления", – сказал он.

По словам гендиректора компании "Мосинжпроект" Юрия Кравцова, на потолке вестибюля станции установят более 300 спринклерных оросителей, которые в случае ЧП будут распылять воду под высоким давлением. В результате работы устройств в охваченном огнем помещении образуется плотный туман, который эффективно ликвидирует возгорание.

"На данный момент производятся работы по установке систем кондиционирования воздуха и санитарно-технической канализации", – добавил Кравцов.

Ранее Сергей Собянин провел технический запуск движения на последнем участке БКЛ от станции "Каширская" до станции "Нижегородская". Он назвал это большим событием, а также отметил, что первые поезда с пассажирами начнут ходить по кругу уже через несколько месяцев.

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