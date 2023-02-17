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Происшествия

Пилот и пассажир вертолета, потерпевшего аварию на Сахалине, погибли

Пилот и пассажир вертолета, потерпевшего аварию на Сахалине, погибли

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Два человека погибли при аварийной посадке вертолета Robinson на Сахалине. Еще один член экипажа пострадал, его эвакуировали.

Как сообщили в МЧС, происшествие произошло северо-восточнее горы Красной. К месту посадки были направлены спасатели на снегоходах. Всего к операции привлечено 18 человек и восемь единиц техники. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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