Пилот и пассажир вертолета, потерпевшего аварию на Сахалине, погибли

Два человека погибли при аварийной посадке вертолета Robinson на Сахалине. Еще один член экипажа пострадал, его эвакуировали.

Как сообщили в МЧС, происшествие произошло северо-восточнее горы Красной. К месту посадки были направлены спасатели на снегоходах. Всего к операции привлечено 18 человек и восемь единиц техники. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.