Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Группировка "Восток" Вооруженных сил российской стороны ликвидировала группу вражеских разведчиков на южно-донецком направлении, уничтожив до 20 украинских боевиков. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Также бойцы России нейтрализовали пять военнослужащих ВСУ на запорожском направлении. Там была пресечена попытка выхода диверсантов в тыл российских войск.

Помимо этого, подразделения ВС РФ на этом же направлении смогли отразить атаку ВСУ двумя снарядами HIMARS и тремя ракетами РСЗО "Смерч".

Ранее стало известно, что группировка "Запад" за сутки ликвидировала пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ на купянском направлении. Огнем орудий "Гиацинт" была сорвана ротация украинских подразделений на передовых позициях недалеко от населенного пункта Двуречное.

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