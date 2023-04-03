Пробили оборону? Как взятие Артемовска может повлиять на ход СВО

Ночью 2 апреля Артемовск был юридически взят российскими силами, сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин: бойцы разместили флаг РФ над администрацией города. Украинские же власти делают ставку на оборону Артемовска, так как это одна из ключевых точек для ВСУ. Как успех российских военных изменит ход СВО – в материале Москвы 24.

Серьезное продвижение

Взятие Артемовска, который киевские власти называют Бахмутом, основатель "Вагнера" Евгений Пригожин подтвердил видеозаписью на фоне здания городской администрации. На его крыше бойцы установили российский флаг с надписью "Владлену Татарскому добрая память" (таким образом отдав дань военкору, погибшему 2 апреля при взрыве в одном из кафе Санкт-Петербурга) и знамя ЧВК.





Евгений Пригожин основатель ЧВК "Вагнер" Юридически Бахмут взят. В западных районах сосредоточен противник.

Ранее Пригожин отметил, что битва за Артемовск практически уничтожила ВСУ. В то же время бои "изрядно потрепали" и ЧВК "Вагнер", признал он.

Один из украинских военнопленных подтвердил, что солдаты ВСУ сдаются в Артемовске, так как им не хватает поддержки и боеприпасов. Генштаб ВСУ также отметил успех российских военных при штурме города. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, после сдачи Артемовска международное сообщество и жители страны могут подтолкнуть власти к компромиссу с РФ.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что потеря города поставит под угрозу другие территории, которые находятся под контролем Киева. Поэтому он призывал ВСУ воевать в Артемовске столько, сколько это возможно физически. Союзники Украины пока оказывают недостаточную поддержку, признавал Кулеба.

В то же время власти в Киеве продолжают рассказывать о подготовке к контрнаступлению, которое якобы намечено на апрель-май 2023 года. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, ВСУ будут вести его сразу по нескольким направлениям, которые определит командование. Однако глава комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли признал, что ВСУ не удастся вытеснить российские вооруженные силы в ближайшее время.

Дальнейшие перспективы

Если в ближайшие недели российские войска полностью возьмут Артемовск под контроль с последующим продвижением на Северск и Славянск, планы Киева на масштабное контрнаступление могут быть сорваны. Об этом Москве 24 заявил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

По его словам, противник будет вынужден перебрасывать значительную часть своих резервов для обороны этих городов. Кроме того, потеря Киевом контроля над Артемовском может стать поводом для серьезной внутриполитической борьбы на Украине, предположил эксперт.

"С одной стороны, Зеленский попытается использовать это против Валерия Залужного (главкома ВСУ. – Прим. ред.), в котором многие страны Запада во главе с США видят кандидата на пост президента страны. С другой стороны, у Залужного появляется повод давить на Зеленского, который запрещал отводить войска из Артемовска", – считает Кнутов.





Юрий Кнутов военный эксперт, директор Музея войск ПВО Борьба между ними может вылиться в серьезные политические пертурбации. Если этот процесс активизируется, есть вероятность, что на Западе вырастет в разы количество стран и политических сил, которые будут давить на Украину и требовать заключение мирного соглашения.

При этом их мнение все еще не будет определяющим. На Западе все зависит от точки зрения США, которые делают ставку на украинское контрнаступление. Таким образом, демократы хотят повысить шансы Джо Байдена на второй президентский срок, сказал Кнутов.

Однако при отсутствии побед у ВСУ республиканцы могут раскрутить кампанию против действующего американского лидера, указав на бесполезность трат на военную поддержку Украины вместо решения проблем собственного населения. Кроме того, мир приблизится в случае смены настроений в Германии, Франции и отчасти Великобритании, которые способны надавить на США, добавил эксперт.

