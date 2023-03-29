Пригожин заявил, что битва за Артемовск практически уничтожила ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что боевые действия за Артемовск привели к практическому устранению Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает его пресс-служба в телеграм-канале.

"Битва за Бахмут (украинское название Артемовска. – Прим. ред.) сегодня уже практически уничтожила украинскую армию и, к сожалению, изрядно потрепала ЧВК "Вагнер", – подчеркнул он.

До этого Владимир Зеленский сообщил, что в случае поражения ВСУ в Артемовске международное сообщество и украинский народ начнут подталкивать власть к компромиссу с Россией. Он считает, что давление при поражении в Артемовске неизбежно.

Любое поражение на этом этапе конфликта может подорвать боевой дух ВСУ, добавил глава страны.

Ранее командир отряда спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов сообщил, что возможное контрнаступление ВСУ станет последним для страны, поскольку у Киева не осталось запасов живой силы. У украинских войск имеются сложности с доставкой и обслуживанием западной техники, добавил он.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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