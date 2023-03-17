Потеря Артемовска может поставить под угрозу контроль Киева над другими городами – Кулеба

Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"

Потеря Украиной Артемовска может привести к тому, что под угрозой окажутся и другие города, находящиеся под контролем Киева, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба в интервью BBC.

Он призвал украинские войска воевать в Артемовске, сколько физически будет возможно. Он также подчеркнул, что ситуация там является для Киева "эмоционально очень сложной" из-за потерь ВСУ.

Кулеба добавил, что западные союзники недостаточно быстро оказывают Украине военную поддержку, поскольку они, по его мнению, не были готовы к конфликту, схожему по масштабам с Первой мировой войной. При этом в Киеве хотели бы, чтобы союзники действовали быстрее, заявил министр.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор выразил мнение, что окружение Вооруженными силами России группировки украинских войск в Артемовске спровоцирует цепную реакцию и обрушение обороны ВСУ.

Полковник отметил, что положение ВСУ является тяжелым. Причины этого заключаются в дефиците продовольствия, лекарств и боеприпасов.

До этого врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что подразделения ВСУ пытаются отступать из Артемовска по проселочным дорогам. Они могут уходить только пешком, поскольку из-за весенней распутицы техника застревает в грязи и становится легкой мишенью, объяснил чиновник.

Также основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что потери украинских войск под Артемовском ежемесячно составляют около 10–11 тысяч человек. Он подчеркнул, что в настоящее время российская сторона может найти в шахтах пулеметы "Максим" и пистолеты ТТ, которые практически не применимы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

ВС РФ стали продвигаться к центральным районам Артемовска

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