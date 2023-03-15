Военный эксперт заявил, что борьба за Артемовск подходит к финалу

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВСУ начнут перебрасывать в Артемовск подкрепление, а также постараются нанести деблокирующую атаку. Однако сражения за город подходят к финальному этапу, сообщает газета "Известия" со ссылкой на военного эксперта Василия Дандыкина.

По его словам, украинские бойцы сейчас находятся не в самой лучшей ситуации. Аналитик утверждает, что у ВСУ осталось свободным небольшое горло, через которое они могут подбрасывать подкрепления и боеприпасы. При этом места проходят по грунтовым дорогам, которые простреливаются солдатами ВС РФ, заявил Дандыкин. И с каждым днем это горло становится все меньше.

"Кроме того, наши наступают и в жилых кварталах, до центра города осталось пройти около километра. В городе, по разным оценкам, находится от 12 до 20 тысяч человек из украинских формирований. И, как видим, их могут отрезать в любой момент", – добавил он.

Владимир Зеленский 15 марта заявил, что оборона Артемовска будет усилена. На это Дандыкин подчеркнул, что вооруженным формированиям РФ следует быть бдительными и следить за флангами. По его словам, есть сведения, свидетельствующие о том, что ВСУ копят силы для деблокирующего удара. Для него бойцам Украины необходима не только артиллерийская, но и мощная авиационная поддержка.

Эксперт отметил, что на данный момент ВСУ задействуют самолеты и вертолеты, однако возможности в этой области у них ограничены. Помимо неба, проблемы существуют и на земле, считает аналитик.

"Наступать за пределами города по полям тоже очень трудно. Они плохо проходимы не только для колесной, пусть и повышенной проходимости техники, но и для гусеничной", – заявил военный аналитик.

Между тем врио главы ДНР Ян Гагин рассказал, что подразделения ВСУ пытаются отступать из Артемовска по проселочным дорогам или полям, через лесопосадки. Он отметил, что отступать солдаты украинской стороны могут лишь пешком, так как из-за весенней распутицы техника застревает в грязи.

ВС РФ стали продвигаться к центральным районам Артемовска

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!