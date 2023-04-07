В Совфеде назвали предположительные сроки контрнаступления ВСУ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Украинская армия может совершить контрнаступление в период с мая по октябрь. Такое мнение высказал глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Сенатор считает, что дата наступления может быть отложена из-за непроходимости западной техники по распутице.

"Это свидетельствует о том, что украинцы будут стараться активизировать наступление в период с мая по октябрь, пока их техника может быть хоть как-то эффективна", – приводит его слова ТАСС.

Бондарев заключил, что Россия не поддастся запугиваниям и принуждениям к невыгодному миру на украинских условиях. Страна готова преодолеть любые вызовы противника, заявил он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о предстоящем контрнаступлении Украины. США в этом помогают украинской армии в организации наступления и наращивании потенциала. Более детальной информации о контрнаступлении Блинкен не сообщил.

В ответ на подобные заявления в Кремле сообщили, что подобная информация учитывается российскими военными в рамках планирования дальнейших задач спецоперации. Подобные заявления являются предметом тщательного отслеживания в РФ.

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