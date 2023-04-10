СМИ узнали главную проблему в установлении источника утечки материалов Пентагона

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Работам по установлению источников утечки секретных документов Пентагона и американской разведки, которые ранее распространились в Сети, может помешать тот факт, что их кто-либо мог распечатать или сфотографировать. Об этом информирует издание Financial Times.

Сама газета при оценке ситуации ссылается на неназванные официальные лица.

О том, что в интернет попали документы Пентагона, касающиеся планов Североатлантического альянса и Вашингтона по укреплению армии украинской стороны, стало известно 7 апреля. По этому факту в Минобороны и Минюсте США начали расследование.

Один из документов с грифом "совершенно секретно" описывает конфликт по состоянию на 1 марта. Другой содержит краткую информацию о 12 украинских бригадах, находящихся в стадии формирования.

Пентагон начал расследование утечки секретных данных о контрнаступлении ВСУ – СМИ

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