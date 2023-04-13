Секретные документы Пентагона выложил в Сеть военный ВВС Нацгвардии США – СМИ

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Военный ВВС Национальной гвардии Соединенных Штатов мог выложить в Сеть секретные документы Пентагона. Об этом информирует издание The New York Times.

По данным СМИ, подозреваемым является военнослужащий разведывательного подразделения ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс 21-летний Джек Тейшейра. Он якобы возглавлял группу на платформе Discord. Численность сообщества составляла от 20 до 30 пользователей.

Члены этой группы указывали, что попавшие в Сеть документы носили чисто информационный характер, несмотря на то, что многие касались спецоперации на Украине. При этом они отмечали, что файлы стали популярными после того, как один из членов группы разместил несколько десятков из них на публичном форуме в интернете.

Ранее в Сеть попали документы Пентагона, которые раскрывают планы Североатлантического альянса и Вашингтона по укреплению армии Украины. В Минобороны и Минюсте США начали расследование инцидента.

Впоследствии в СМИ появилась информация, что вскрывшаяся из-за утечки правда об отношении США к Украине взбесила Киев. По словам обозревателя Александра Уорда, украинским властям не понравилось, что Вашингтон сомневается в успехе контрнаступления ВСУ.



13 апреля американский лидер Джой Байден в ходе визита в Ирландию заявил, что Минюст и спецслужбы продолжают расследование. Президент подчеркнул, что оно уже близко к финальному этапу.

В Белом доме заявили, что не знают, из-за кого произошла утечка секретных документов

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