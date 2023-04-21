США предлагали Киеву оставить Артемовск из-за возможного окружения украинских войск – СМИ

Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"

США предлагали Украине оставить Артемовск и предупреждали о потенциальном окружении войск российскими силами. Об этом со ссылкой на попавшие в Сеть секретные документы Пентагона сообщает Washington Post.

"Оценки США были мрачными уже в январе, согласно секретным документам разведки США, о которых ранее не сообщалось... Вашингтон предупреждал о потенциальном окружении украинских войск в Артемовске и предлагал Киеву сократить свои потери и оставить город", – пишет газета.

В документе под грифом "совершенно секретно" предупреждалось, что успехи ВС РФ поставили под угрозу способность Украины удержать Артемовск. Согласно оценкам разведки США, украинские войска могут оказаться под угрозой окружения, указано в материале.

Другой документ Пентагона предлагал украинским силам использовать передовые боеприпасы, чтобы подорвать боевой дух войск России. В частности, Украине рекомендовали наносить удары по ВС РФ с помощью улучшенных обычных боеприпасов двойного назначения – "сочетания артиллерии и ракет класса земля-воздух".

Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил, что малые группы Вооруженных сил Украины пытаются бежать из Артемовска или сдаться в плен. Он заявил, что гарнизон Украины практически обречен и напомнил, что порядка 90% территории Артемовска контролируют российские силы.