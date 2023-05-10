Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Решение Киева о переносе боевых действий в города является преступлением украинских властей против собственного народа. Такое мнение в беседе с РИА Новости озвучил генерал-майор ВВС Греции в отставке, генсек греко-российского союза Павлос Христу.

"Украина со своей военной догмой перенесла войну в города, не выведя жителей, поэтому есть большие потери с обеих сторон. Погибает мирное население. Это военное преступление, когда ты бомбишь и воюешь, и держишь население посреди боев, когда ты устраиваешь военные базы в городе, в больницах", – сказал собеседник агентства.

Христу отметил, что действия украинского руководства противоречат международному праву. Он также напомнил, что во время Второй мировой войны бои почти не велись в городах. По его мнению, подобное в принципе не должно происходить.

Он также обратил внимание на тот факт, что ВСУ бомбили города еще восемь лет назад, однако тогда это мировую общественность почему-то не волновало.

Ранее издание Telegraph писало, что планирующие авиационные бомбы, которые начала использовать Россия, заставили Украину пересмотреть свои планы по контрнаступлению. В день ВС РФ якобы выпускают не менее 20 бомб, предполагается, что это может заставить Киев в последний момент внести изменения в свое оперативное планирование.



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