Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская артиллерия сорвала три попытки ВСУ провести ротацию подразделений на купянском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского.

Помимо этого, по его словам, расчетами реактивной системы залпового огня "Град" была уничтожена самоходная гаубица "Акация".

Зыбинский добавил, что на этом же направлении российская авиация нанесла десять ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике противника.

Ранее сообщалось, что российский спецназ пресек ротацию личного состава Вооруженных сил Украины в Марьинке в Донецкой Народной Республике.

До этого Вооруженные силы России нанесли удар по пунктам временной дислокации резервов украинских войск при помощи высокоточного оружия большой дальности морского и воздушного базирования.

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