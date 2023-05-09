Российский спецназ сорвал ротацию ВСУ в Марьинке

Российский спецназ пресек ротацию личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Марьинке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщили в командовании группировки войск "Юг".

"Подразделениями специального назначения Южной группировки войск вскрыта попытка ротации украинских подразделений в Марьинке", – говорится в сообщении.

Попытку ротации украинских подразделений предотвратили путем артиллерийских и танковых ударов. Как сообщили в командовании, это привело к большим потерям личного состава ВСУ.

До этого сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по пунктам временной дислокации резервов украинских войск при помощи высокоточного оружия большой дальности морского и воздушного базирования. Как сообщили в Минобороны РФ, цели удара были достигнуты: пути доставки боеприпасов и транспортировки личного состава ВСУ прерваны.



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