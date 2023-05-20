Минобороны Украины назвало ситуацию в Артемовске критической для ВСУ

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Ситуация в Артемовске является критической для Вооруженных сил Украины. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Ситуация критическая", – передает ТАСС ее слова.

Немногим ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что российские силы установили контроль над Артемовском. Это заявление опубликовано в телеграм-канале его пресс-службы.

Бизнесмен заявил, что битва за город продолжалась 224 дня. Операция по взятию Артемовска началась 8 октября 2022 года.

"20 мая 2023 года в 12:00 полностью был взят Артемовск, последний участок так называемой многоэтажки-самолета", – заявил глава ЧВК "Вагнер".

В свою очередь, глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал сегодняшний день, 20 мая, днем славы российских героев.

"Это день славы русского оружия, день наших героев. Бойцов ЧВК "Вагнер", всех солдат и офицеров Вооруженных сил Российской Федерации, которые принимали участие в операции по взятию города. Слава нашим воинам и вечная память погибшим! Слава России!" – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Аксенов считает, что украинская пропаганда сейчас может начать разговоры о том, что Артемовск был очень важен в стратегическом плане, и что весь мир видел, насколько много сил затратил киевский режим на этот населенный пункт.

Он заявил, что правда всегда одерживает победу над пропагандой.

"Эта правда заключается в том, что «бахмутская мясорубка» перемолола десятки тысяч солдат ВСУ. И в том, что в их смертях виновата банда Зеленского (президент Украины Владимир Зеленский. – Прим. ред.)", – добавил Аксенов.

Ранее боец ЧВК "Вагнер" заявил, что российские силы в Артемовске ведут заключительные бои на окраинах города.

Боец уточнил, что ВСУ и российские штурмовые подразделения отделяет дорога Артемовск – Ивановское. Он подчеркнул, что эта дорога и есть "финишная прямая", на которую вышли российские силы.

