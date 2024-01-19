Политолог заявил, что глобальный саммит мира ни к чему не приведет без участия РФ

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Глобальный саммит мира, которого требуют в Киеве, не сможет ни к чему привести без участия российской стороны. Таким мнением поделился директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев, пишет РИА Новости.

По его словам, прошедшая в Давосе встреча по украинской "формуле мира" показала низкую результативность. Так, без участия России саммит не позволил сторонам приблизиться к переговорам и ничего не дал для согласования их позиций.

Страны Глобального Юга и Швейцария также убеждены в необходимости участия РФ в подобных встречах, отметил Карасев.

Ранее СМИ сообщали, что встреча советников по национальной безопасности в Давосе завершилась без четкого плана. Так, Киев не смог получить поддержку своего мирного плана среди стран Глобального Юга. В частности, ЮАР и Бразилия заявили о необходимости учитывать интересы Москвы, которую в Давос не пригласили.

По информации журналистов, европейские и мировые чиновники во время экономического форума в Давосе призвали к дипломатическому прекращению конфликта на Украине. В целом украинская тема не была доминирующей на этом мероприятии.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что обсуждение мира на Украине может проходить без участия российской стороны, однако оно не принесет результатов. По его мнению, мероприятие в Давосе – это "разговор ради разговора".

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