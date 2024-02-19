Потеря Авдеевки стала поворотным моментом и худшим временем для Украины – СМИ

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Потеря Украиной Авдеевки в ДНР стала поворотным моментом в конфликте и наихудшим временем для Киева. Об этом сообщает телеканал CNN.

"Это поворотный момент, где одновременно российские успехи и атрофия Запада угрожают трансформироваться в крупнейшую наземную войну в Европе с 1940-х годов", – указано в сообщении.

На телеканале отмечают, что президент Украины Владимир Зеленский испытывает разочарование из-за отсутствия запрашиваемой Киевом поддержки. Кроме того, авторы материала подчеркивают, что положение ВСУ выглядит "все более отчаянным".

Телеканал указывает, что предупреждения о том, что Киеву грозят неудачи на поле боя в случае если конгресс США продолжит удерживать пакет помощи, уже стали "горькой и жестокой реальностью".

По мнению авторов публикации, утрата контроля над Авдеевкой, которую Украина удерживала на протяжении 10 лет, провал контрнаступления и смена популярного среди украинских солдат главкома ВСУ Валерия Залужного свидетельствуют о "худших временах" для киевских властей.

В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинской армии из Авдеевки. Зеленский рассказал, что подобное решение было принято для сохранения жизни военных.

Позже министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки от украинской армии. Президент РФ, в свою очередь, поздравил российских солдат с этой важной победой.

Шойгу доложил Путину о полном освобождении Авдеевки