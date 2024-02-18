ВСУ потеряли более 1,5 тыс человек в ходе освобождения ВС России Авдеевки

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Украинская армия потеряла более 1 500 тысячи человек во время освобождения Авдеевки Вооруженными силами России. Об этом сообщили в российском министерстве обороны.

В оборонном ведомстве уточнили, что 17 февраля подразделения группировки войск "Центр" во время наступательных действий освободили Авдеевку, продвинувшись на глубину 8,6 километра.

По данным Минобороны РФ, в общей сложности площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.

Как уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Владимир Путин в режиме реального времени получает доклады от министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова. Они передают президент информацию о ситуации в районе Авдеевки.



По его словам, Путину рассказали, что Вооруженные силы РФ не позволяют ВСУ закрепиться на новых рубежах.