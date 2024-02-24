В Крыму заявили, что слова Зеленского о контрнаступлении являются торгом за гарантии

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Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что слова украинского президента Владимира Зеленского о предстоящем контрнаступлении ВСУ в Черном море являются началом торга за гарантии личной безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

"Зеленский готов поднимать ставки и заявлять о начале любых контрнаступлений, лишь бы выпросить себе безопасность. Зеленский начал торг за гарантии личной безопасности и дает четкий сигнал своим хозяевам о том, что среди условий прекращения конфликта на Украине, должна быть его жизнь", – считает Смирнов.

По его мнению, политическое будущее Зеленского уже предопределено, потому что как политик он себя навсегда запятнал и дискредитировал.

Ранее Зеленский сообщил в интервью телеканалу Fox News, что Украина готовит новое контрнаступление "чтобы продолжить нашу историю в Черном море". Украинский президент добавил, что новая операция украинских военнослужащих будет для России "сюрпризом".

До этого лидер Украины заявил, что США перестанут быть стратегическим партнером Украины, если Киеву не выделят новый пакет помощи. По словам Зеленского, помощь Вашингтона представляется жизненно важной для Украины, альтернативы ей не существует.

Зеленский проанонсировал следующий этап контрнаступления