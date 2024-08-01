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01 августа, 23:30

Политика

Госдума приняла закон о запрете треш-стримов

Госдума приняла закон о запрете треш-стримов

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ГД РФ приняла закон, согласно которому за треш-стримы будут штрафовать на крупные суммы. Так, за распространение жестоких видео физическим лицам придется заплатить до 100 тысяч рублей, должностным – до 200 тысяч, юридическим – до одного миллиона рублей.

Треш-стрим в переводе с английского означает "мусорный поток". На подобных видео блогер на камеру за пожертвования зрителей причиняет насилие себе или кому-либо в кадре, или делает что-то унизительное.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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