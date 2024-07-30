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После ожесточенных боев Вооруженные силы Украины потеряли села Старомайорское и Урожайное, которые ранее были взяты с большим трудом, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The New York Times.

Как рассказали изданию находившиеся в этих населенных пунктах бойцы, потеря сел стала ударом для Киева ввиду упорной борьбы украинских морпехов за их взятие летом прошлого года.

Особенно тяжело это было для бойцов 58-й бригады ВСУ и прикрепленных к ним подразделений Национальной гвардии Украины, державших оборону в Урожайном с октября.

В материале также отмечается, что за три месяца боев Киев потерял в селе до 100 человек, а командиры готовились к упрекам со стороны высшего военного командования, которое обычно требует от своих солдат удерживать позиции до последнего.

Ранее российские войска освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики.

На прошлой неделе под контроль военнослужащих группировки "Запад" перешли Розовка в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области. Кроме того, подразделения российской армии сумели занять более выгодные рубежи и позиции.

