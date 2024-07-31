ГД приняла закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Как говорится в пояснительной записке, в адрес Госдумы поступают многочисленные обращения общественных организаций с просьбами о распространении норм, касающихся запрета розничной продажи несовершеннолетним БТН и принятых в регионах, на федеральном уровне.

Отмечается, что молодежь приобретает такие напитки без каких-либо ограничений, потребляя их в количестве, которое наносит вред их здоровью.

Ранее первый зампред комитета ГД по экономической политике Надежда Школкина объяснила, что законопроектом устанавливается госконтроль в сфере охраны здоровья детей от воздействия энергетиков на региональном уровне.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, вред этих напитков уже доказан врачами – они повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний.

Депутат ГД Виталий Милонов предложил ввести обязательную маркировку энергетиков и тонизирующих батончиков надписями о потенциальном вреде здоровью, которая бы занимала не меньше 20–30% от площади упаковки.

Он сослался на научные и медицинские исследования, сказав, что увлечение такими продуктами вызывает ожирение, диабет, болезни сердца, почек и печени. По словам парламентария, энергетики в различных формах могут нанести вред, сопоставимый с алкоголем и табаком одновременно.

