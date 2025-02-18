Москвичей попросили не распространять фото сов, чтобы их не обнаружили браконьеры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Москвичам не стоит распространять фотографии, с помощью которых можно определить местонахождение совиных гнезд, так как это может помочь браконьерам их найти. С таким призывом к жителям столицы обратилась пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Представители ведомства обратили внимание, что брачный период у сов начинается задолго до наступления весны, в первые месяцы зимы. В течение этого времени в лесопарках Москвы можно услышать свисты и щелчки. С их помощью самцы сов привлекают внимание самок, убеждая их в своей способности добывать пищу.

После успешного ухаживания самки откладывают яйца, которые в дальнейшем высиживают на протяжении почти месяца. При этом появляющиеся у сов птенцы зачастую вызывают интерес у браконьеров.

Это связано в том числе с тем, что поймать и приручить взрослую птицу значительно тяжелее. В связи с этим нарушители ждут появления птенцов, которых они крадут из гнезда, чтобы в дальнейшем использовать в коммерческих целях.

"Если вы заметили сову, избегайте громких звуков и резких движений. Не подходите к птенцам и гнездам, это может спровоцировать агрессивное поведение у взрослых особей или заставить их покинуть облюбованное место. Не распространяйте фотографии, по которым можно определить местонахождение птиц, это поможет браконьерам обнаружить их", – отметили в ведомстве.

У некоторых видов сов в Москве уже появились птенцы. Среди обитателей столичных лесов встречаются ушастые совы, длиннохвостая и серая неясыть. У большинства из них птенцы вылупляются к марту или апрелю, но первые гнезда с совятами уже были найдены в московских лесопарках.

