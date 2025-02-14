У некоторых видов сов в Москве уже появились птенцы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сейчас у сов, которые проживают на природных территориях Москвы, продолжается период активного поиска пары и размножения. Среди обитателей столичных лесов встречаются ушастые совы, длиннохвостая и серая неясыть, сообщается на портале мэра и правительства города.

Совы начинают свои брачные ритуалы задолго до наступления весны – с декабря или января. В это время ночью в парках Москвы и лесах люди могут услышать свисты и щелчки, которыми самцы привлекают внимание самок.

После успешного ухаживания самки сов начинают откладывать и высиживать яйца около месяца. Птенцы вылупляются к марту или апрелю. При этом специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды уже нашли первые гнезда и выявили появление птенцов.

В ведомстве указали, что совам нужна тишина в брачный и выводковый период. В связи с этим москвичам порекомендовали не подходить близко к гнездам, не трогать птиц или их детенышей. Это может привести к агрессивному поведению сов.

"Если вы заметили сову в лесопарковой зоне, лучше просто понаблюдать за ней издалека, избегая громких звуков и резких движений", – подчеркнул начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента Сергей Бурмистров.

Ранее в Москве усилили меры по защите редких птиц от браконьеров перед началом периода гнездования. По информации департамента природопользования и охраны окружающей среды, птенцы часто вызывают у таких людей интерес. Взрослую особь поймать и приручить трудно, поэтому браконьеры ждут рождения птенцов, чтобы забрать их из гнезда, а после этого использовать для коммерции.

