Москвичам пообещали теплое воскресенье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В воскресенье, 28 марта, жителей столичного региона ожидает теплая погода с переменной облачностью, сообщает портал "Метеоновости".
Предстоящим днем в Москве и области сохранится влияние антициклона. Осадков не ожидается, а воздух прогреется до 7–9 градусов в столице, и до 5–10 градусов – по области. Ветер будет слабый.
Атмосферное давление в середине дня составит 758 миллиметров ртутного столба. По словам синоптиков, температура в регионе постепенно повышается, атмосферное давление высокое. В сочетании с неустойчивым геомагнитным фоном это может негативно влиять на здоровье метеозависимых людей.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал, что в ближайшие дни в Москве прогнозируется солнечная погода без осадков.
В Гидрометцентре также заявили, что снег в столице тает медленно и, если так пойдет дальше, он исчезнет только к середине апреля.
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец объявил, что с 25 марта в Москву и Подмосковье пришла метеорологическая весна с запозданием на четыре дня. По его словам, столбики термометров больше не будут опускаться ниже нуля градусов.
Метеоролог рассказал о погоде в столице в выходные
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