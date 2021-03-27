Москвичам пообещали погоду с "запахом весны"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что в ближайшие четыре дня в Москве прогнозируется солнечная погода без осадков.

"Это будет просто удовольствие, потому что когда наступает солнечная погода весной, то лучи сразу прогревают лицо, тело, душу. Именно солнечный свет создает запах весны", – сказал он.

По данным Гидрометцентра, в субботу днем в Москве ожидается 6-8 градусов тепла, в воскресенье, понедельник – 7-9 градусов тепла, во вторник – 5-10 градусов тепла.

Начальник отдела Гидрометцентра Анатолий Цыганков ранее заявил, что снег в столице тает медленно и, если так пойдет дальше, он исчезнет только к середине апреля.

В свою очередь главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала , что подходящая для высадки урожая погода установится в последней декаде апреля.