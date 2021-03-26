В московском Метеобюро рассказали о начале дачного сезона

Фото: depositphotos/Leonid_Shtandel
Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что подходящая для высадки урожая погода в Москве и Московской области может установиться в последней декаде апреля.
"Что касается посадок, можно ими заниматься только тогда, когда температура среднесуточная будет порядка десяти градусов с плюсом. Холодостойкие культуры – морковь, салат, лук, редис и так далее – не учитывая теплицы, можно будет сеять в последней декаде апреля. А все остальное, все теплолюбивые культуры, – только в мае", – заявила Позднякова.
Она также отметила, что в настоящий момент нет никаких предпосылок к тому, что жители Московского региона могут начать дачный сезон раньше в этом году.
При этом, согласно прогнозам Гидрометцентра, предстоящее лето должно быть благоприятным для урожая, отмечает специалист.
"В Гидрометцентре посчитали, что апрель будет с температурой воздуха выше климатической нормы, а что касается мая, то он будет близким к норме по температуре и по осадкам. Летом переизбытка влаги не прогнозируется, а по температурному режиму – он также будет близким к норме на положительном фоне. В общем прогноз благоприятный, однако все придется делать в положенные территорией сроки", – заключила Позднякова
Ранее начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал, когда в столице начнется сезон цветения. По его словам, об этом еще рано беспокоиться: растения начнут цвести после того, как в столице полностью сойдет снежный покров.
В свою очередь, Позднякова отметила, что этот опасный для аллергиков период в этом году начнется в середине апреля. Именно в это время зацветет береза, добавила она.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: