В московском Метеобюро рассказали о начале дачного сезона

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Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что подходящая для высадки урожая погода в Москве и Московской области может установиться в последней декаде апреля.

"Что касается посадок, можно ими заниматься только тогда, когда температура среднесуточная будет порядка десяти градусов с плюсом. Холодостойкие культуры – морковь, салат, лук, редис и так далее – не учитывая теплицы, можно будет сеять в последней декаде апреля. А все остальное, все теплолюбивые культуры, – только в мае", – заявила Позднякова.

Она также отметила, что в настоящий момент нет никаких предпосылок к тому, что жители Московского региона могут начать дачный сезон раньше в этом году.

При этом, согласно прогнозам Гидрометцентра, предстоящее лето должно быть благоприятным для урожая, отмечает специалист.

"В Гидрометцентре посчитали, что апрель будет с температурой воздуха выше климатической нормы, а что касается мая, то он будет близким к норме по температуре и по осадкам. Летом переизбытка влаги не прогнозируется, а по температурному режиму – он также будет близким к норме на положительном фоне. В общем прогноз благоприятный, однако все придется делать в положенные территорией сроки", – заключила Позднякова

Ранее начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал, когда в столице начнется сезон цветения. По его словам, об этом еще рано беспокоиться: растения начнут цвести после того, как в столице полностью сойдет снежный покров.

В свою очередь, Позднякова отметила, что этот опасный для аллергиков период в этом году начнется в середине апреля. Именно в это время зацветет береза, добавила она.