Дептранс призвал не торопиться с заменой зимней резины на летнюю

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В департаменте транспорта призвали столичных автомобилистов не торопиться менять зимнюю резину на летнюю. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что на этой неделе возможна гололедица на дорогах. Кроме того, температура воздуха будет не больше 8 градусов выше нуля.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, когда лучше всего менять зимнюю резину на летнюю. По его словам, это нужно делать не раньше второй декады апреля. Эксперты советуют "переобувать" машину, когда столбики термометров поднимутся выше 7 градусов.

При этом синоптики уже прогнозируют потепление в столице. По данным метеорологов, в ночь на 25 марта температура опустится до 3–5 градусов мороза, однако днем вновь поднимется до 8 градусов тепла.