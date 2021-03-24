Синоптики рассказали о потеплении в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Небольшая облачность, без осадков и до 7 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в среду, 24 марта.

Как сообщает Гидрометцентр, будет дуть ветер переменных значений со скоростью 2–7 метров в секунду.

Местами возможна гололедица. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.

В ночь на 25 марта температура опустится до 3–5 градусов мороза, однако днем вновь поднимется до 8 градусов тепла.

Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с Москвой 24 рассказала, что настоящая климатическая весна придет в столицу в ближайшие выходные.

В ночные часы температура будет около нуля либо слабоположительная, а дневная температура в субботу повысится до 6–8 градусов тепла, а в воскресенье не исключено и 9–10 градусов.